ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Помер український воїн після поранення біля Донецького аеропорту: герою було 26 років (фото)

Новость на русском →
Середа 16 лютого 2022 15:12
Помер український воїн після поранення біля Донецького аеропорту: герою було 26 років (фото) Колаж РБК-Україна: загинув військовий ЗСУ після поранення на фронті
Автор: Володимир Костирін

У лікарні помер боєць ЗСУ Сергій Іващенко після поранення в зоні проведення ООС на Донбасі. За життя молодого військовослужбовця 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" медики боролися майже два місяці, але, на жаль, врятувати його так і не змогли.

Про це 16 лютого передає ТСН.

Іващенко був поранений снайпером окупантів наприкінці грудня біля Донецького аеропорту.

Українському військовому було всього 26 років.

Сергій Іващенко був родом з села Преображенка Скадовського району Херсонської області. Він навчався в Херсонському обласному ліцеї з 2007 по 2013 рік. Підписавши контракт з ЗСУ, служив на фронті в 21 ОМПБ.

Прощання з воїном відбудеться 17 лютого в рідному селі Сергія під Херсоном.

Помер український воїн після поранення біля Донецького аеропорту: герою було 26 років (фото)Помер український воїн після поранення біля Донецького аеропорту: герою було 26 років (фото)

Боєць ЗСУ Сергій Іващенко (фото: facebook.com)

Раніше повідомлялося, що 1 січня в Харківському госпіталі помер 20-річний військовий ЗСУ, боєць 95 десантно-штурмової бригади Ігор Тичина, який на Донбасі в зоні проведення ООС був поранений снайпером окупантів.

Нагадаємо також, у листопаді 2021-го на Донбасі терористи вбили 24-річну військову ЗСУ Тетяну Алхімову.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донбас ООС Донецкий аеропорт
LITE
Pantone назвав наймодніші кольори сезону осінь-зима 2022/2023
Pantone назвав наймодніші кольори сезону осінь-зима 2022/2023