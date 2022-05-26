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Умер украинский поэт-песенник Теодор Кукуруза. Слушаем, как пел художник слова (видео, фото)

Фото: Теодор Кукурудза (скриншот youtube)
Автор: Владимир Костырин

Знаменитый украинский поэт-песенник Теодор Кукуруза умер на 66 году жизни в больнице во Львове. Сердце композитора и исполнителя навсегда остановилось сегодня утром, 26 мая.

Трагическую весть сообщила начальник отдела по культуре Золочевского городского совета Львовской области Мария Мельник в Facebook.

Теодор Дмитриевич Кукуруза - автор более 380 песен и 5 сборников песен: "Возвращайтесь в родные дома, украинцы!", "Любовь от Бога нам дана!", "Исповедь", "Бог!, Украина! Любовь!" и "Для чего мы?"

Самой знаменитой его песней является "День рождения у тебя". Музыкальные произведения автора звучат в радиоэфире, в историко-патриотических передачах и фильмах.

Теодор Кукуруза (фото: uk.wikipedia.org)

Родился он 14 сентября 1656 года в селе Верхобуж около Золочева. Учился в Дрогобычском государственном педагогическом университете им. Ивана Франко по специальности учитель математики.

Еще в 1976 году Кукуруза создал свой вокально-инструментальный ансамбль "Источники Буга".

Теодор Кукуруза (фото: pisni.org.ua)

Работал руководителем отдела культуры Золочевского горсовета, а в 2010-2015 годах был депутатом Львовского облсовета (от ВО "Свобода").

Песни Теодора Кукурузы исполняют народные артисты Украины, ансамбли Минобороны и МВД.

Как композитор писал музыку на стихи Б. Олейника, С. Пушика, Д. Павлычко, А. Листопад, Д. Луценко, М. Карпенко и многих других авторов.

Видео: Теодор Кукуруза исполняет песню "День народження у тебе"

"Это человек с большой буквы. Чрезвычайно искренний и добрый. Душевный, участливый", - так рассказывает о покойном Надежда Музыка из его родного села Верхобуж, передает Lviv.Media.

Кукуруза последние лет десять жил и работал в Золочеве, но на малую родину наведывался часто.

"Любил ходить к местной реке. Часто набирал в ней воду. Говорил, что она исцеляет его. Все знают Теодора Кукурузу по песне - "День рождения у тебя". А нам он дорог за исполнение песни - "Приезжайте в Верхобуж"", - говорит она.

Видео: концерт Теодора Кукурузы в родном Верхобуже

Поэт-песенник скончался 26 мая во львовской больнице. У него долгое время были проблемы с сердцем., Кукуруза перенес две тяжелые операции.

У известного песенника осталась жена и два взрослых сына - старший пошел добровольцем защищать Украину от российских оккупантов.

Портрет Теодора Кукурузы (фото: last.fm)

Ранее сообщалось, что в марте под вражескими обстрелами погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин.

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