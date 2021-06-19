ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Умер украинский блогер и фронтовой парамедик Gorky Look: яркие видео с Профессором

Новина українською →
Суббота 19 июня 2021 22:39
Умер украинский блогер и фронтовой парамедик Gorky Look: яркие видео с Профессором Фото: блогер Gorky Look (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

Умер известный украинский блогер Gorky Look (настоящее имя Святослав Волков) в результате проблем с почками. Киевский филолог, преподаватель, поэт, писатель, фронтовой парамедик "Ангелов Тайры" скончался сегодня, 19 июня.

Об этом сообщил волонтер Ник Будерацкий в своем Facebook.

"Сегодня не стало Святослава Волкова... отказали почки", - написал он.

Волков вел свой блог в сатиричном жанре с 2014 года на платформе ЖЖ - в нем автор высмеивал "русский мир", обличал его имперскость и отсталость, а также вел исследования "ватной мутации" человечества.

Вот так Волков описывал свою миссию в разных эфирах в 2015-м.

Видео: блогер Gorky Look рассказал, какую выбрал форму борьбы с "русским миром"

Часто в сети Gorky Look почитатели его таланта и подписчики называли Профессором, так как блог велся в формате "кафедры", где он преподавал и читал своеобразные лекции. Себя же он называл "ка**поведом".

Блог Волкова очень быстро завоевал большую популярность, бил рекорды по просмотрам и комментам.

Ознакомиться с его блогами можно по этой ссылке.

Умер украинский блогер и фронтовой парамедик Gorky Look: яркие видео с Профессором

Украинский блогер Gorky Look (фото: facebook.com / Gorky Look)

Волков в 2015-м издал книгу "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению", и первый тираж разобрали мгновенно - до выхода в продажу.

По данным из открытых источников, он работал учителем русского языка и литературы.

Также "Горький Лук" был парамедиком, спасал жизни в зоне проведения АТО на Донбассе.

Умер украинский блогер и фронтовой парамедик Gorky Look: яркие видео с Профессором

Блогер Gorky Look также был медиком (фото: facebook.com / Gorky Look)

В 2016 году в Киеве блогер со своей девушкой пострадал в результате нападения охранников одного из элеваторов - тогда "Горький Лук" был избит.

Читайте РБК-Украина в Google News
преступления блогер
LITE
Троицкая родительская суббота: что нельзя делать в этот день, приметы и традиции
Троицкая родительская суббота: что нельзя делать в этот день, приметы и традиции