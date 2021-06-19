Умер украинский блогер и фронтовой парамедик Gorky Look: яркие видео с Профессором

Умер известный украинский блогер Gorky Look (настоящее имя Святослав Волков) в результате проблем с почками. Киевский филолог, преподаватель, поэт, писатель, фронтовой парамедик "Ангелов Тайры" скончался сегодня, 19 июня.

Об этом сообщил волонтер Ник Будерацкий в своем Facebook .

"Сегодня не стало Святослава Волкова... отказали почки", - написал он.

Волков вел свой блог в сатиричном жанре с 2014 года на платформе ЖЖ - в нем автор высмеивал "русский мир", обличал его имперскость и отсталость, а также вел исследования "ватной мутации" человечества.

Вот так Волков описывал свою миссию в разных эфирах в 2015-м.

Видео: блогер Gorky Look рассказал, какую выбрал форму борьбы с "русским миром"

Часто в сети Gorky Look почитатели его таланта и подписчики называли Профессором, так как блог велся в формате "кафедры", где он преподавал и читал своеобразные лекции. Себя же он называл "ка**поведом".

Блог Волкова очень быстро завоевал большую популярность, бил рекорды по просмотрам и комментам.

Ознакомиться с его блогами можно по этой ссылке.

Украинский блогер Gorky Look (фото: facebook.com / Gorky Look)

Волков в 2015-м издал книгу "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению", и первый тираж разобрали мгновенно - до выхода в продажу.

По данным из открытых источников, он работал учителем русского языка и литературы.

Также "Горький Лук" был парамедиком, спасал жизни в зоне проведения АТО на Донбассе.

Блогер Gorky Look также был медиком (фото: facebook.com / Gorky Look)