Умер на третий день: под Черкассами из-за халатности врача погиб новорожденный малыш

В городе Золотоноша Черкасской области из-за халатности врача умер ребенок. Ему было всего три дня. Во время родов женщине сделали кесарево сечение и мальчик получил тяжелые травмы. Родители Оксана и Александр рассказали, как долго ждали этого малыша.

Как сообщает ТСН, всю беременность Оксана наблюдалась в больнице Золотоноши. Малыш нормально рос и развился. Впрочем, на родах женщина родить сама не смогла. Понадобилось кесарево сечение, которое вовремя не сделали, потому что на работе не было гинеколога. Дежурный акушер решил сам стимулировать роды. Кесарево сечение сделали через час, но ребенок родился с травмами.

"Черепно-мозговые травмы, были кровоизлияния в мозг и было повреждение шейного отдела позвоночника", - с горечью отмечает отец малыша.

Как выяснилось, акушер, который руководил операцией Александр Сычев - выпускник стоматологической академии. Это уже второй случай, когда при родах случается трагедия. Пять лет назад он принимал роды и тогда женщине поздно сделали кесарево и у нее родился мальчик с ДЦП.

Семья уже пять лет пытается доказать в суде, что такого диагноза не было, если бы его матери вовремя сделали УЗИ и операцию.

Руководство больницы, где произошли обе истории, просит не судить медика, а просто отстранить его от должности. Тем временем он сам продолжает принимать женщин в арендованном кабинете, недалеко от больницы.

Своей вины доктор в обоих случаях не признает.

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