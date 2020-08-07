Умер сын Виктора Павлика: забрал Господь ангела

Сын украинского артиста Виктора Павлика скончался 7 августа. Парню был всего 21 год и последние два года он боролся с саркомой позвоночника.

О смерти 21-летнего Павла Павлика сообщила на своей странице мама парня Лора Созаева. Она опубликовала видео с маленьким Павлом и написала: "Забрал Господь моего ангела".

Умер сын Виктора Павлика

О страшной болезни Павла стало известно в октябре 2018 года. Врачи поставили молодому парню неутешительный диагноз – саркома позвоночника. Виктор Павлик объявил сбор средств для лечения сына за границей. Нужна была огромная сумма в 200 тысяч долларов. Сумма была собрана, Павлу провели операцию, но она не принесла ожидаемого результата.

После почти двух лет борьбы Павел заявил, что отказывается от лечения некоторыми препаратами, чтобы восстановить иммунитет. Он надеялся, что сможет самостоятельно побороть болезнь, но отметил, что не собирается воспользоваться альтернативной медициной. Он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

В июле 2020 года Павел оказался в хосписе, где продолжил свое лечение. Однако молодой организм не смог побороть болезнь и в пятницу, 7 августа, Павел Павлик скончался в хосписе.

Напомним, ранее мы писали о том, что сын Виктора Павлика отказался от лечения и обратился к одноклассникам.

А также рассказывали о том, что Виктор Павлик обратился к онкобольному сыну Павлу после отказа лечиться.