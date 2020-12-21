Умер создатель культового мультфильма "Ну, погоди!"

В России умер Александр Курляндский, известный писатель и сценарист, автор культового сериала "Ну, погоди!". Ему было 82 года.

О трагическом уходе Курляндского сообщил в Facebook его друг и коллега, сценарист Михаил Липскеров.

"Выдержек из телефонных разговоров с А. Курляндским не будет. Одного из нас больше нет", - написал он.

О причинах смерти писателя пока не сообщается.

Александр Курляндский с женой Инессой (фото: tele.ru)

Александр Курляндский является одним из создателей "Ну, погоди!" Именно первый выпуск с погоней Волка за Зайцем стал дебютом писателя в мультипликации. Сценарист участвовал в написании каждого из двадцати выпусков мультсериала.

Также он придумал мультсериалы "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая", "Баба-Яга против". Писал юмористические рассказы, пять из которых вошли в киножурнал "Ералаш".

"Ну, погоди!", первая серия, 1969 год

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