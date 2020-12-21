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Умер создатель культового мультфильма "Ну, погоди!"

Автор: Светлана Мащенко

В России умер Александр Курляндский, известный писатель и сценарист, автор культового сериала "Ну, погоди!". Ему было 82 года.

О трагическом уходе Курляндского сообщил в Facebook его друг и коллега, сценарист Михаил Липскеров.

"Выдержек из телефонных разговоров с А. Курляндским не будет. Одного из нас больше нет", - написал он.

О причинах смерти писателя пока не сообщается.

Александр Курляндский с женой Инессой (фото: tele.ru)

Александр Курляндский является одним из создателей "Ну, погоди!" Именно первый выпуск с погоней Волка за Зайцем стал дебютом писателя в мультипликации. Сценарист участвовал в написании каждого из двадцати выпусков мультсериала.

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Также он придумал мультсериалы "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая", "Баба-Яга против". Писал юмористические рассказы, пять из которых вошли в киножурнал "Ералаш".

"Ну, погоди!", первая серия, 1969 год

Ранее мы писали про смерть звезды сериала "Улицы разбитых фонарей". Актрисе было всего 45 лет.

Также мы писали, что во Львове трагически погиб в нелепом ДТП известный дизайнер, основавший Lviv Fashion Week.

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