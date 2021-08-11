Умер раненый на фронте молодой украинский герой: за его плечами - самые горячие точки (фото)

В госпитале умер военный ВСУ от ран, полученных в результате вражеского обстрела на Донбассе в зоне проведения ООС возле Новолуганского в Донецкой области. Бойцу 54-го отдельного разведывательного батальона Алексею Кайдановичу с позывным "Кардан" было 30 лет.

Об этом 11 августа сообщила волонтер Маргарита Самойлова в своем Facebook .

Смерть в больнице наступила вчера, 10 августа.

Алексей погиб во время выполнения боевого задания вблизи Марьинки, когда оккупанты совершили обстрел с противотанкового ракетного комплекса. Украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

Старший солдат 54-го разведывательного батальона Кайданович находился в зоне ООС в составе 30-й отдельной мехбригады им. князя Константина Острожского.

"Наш батальон потерял мужественного воина с неоценимым опытом участия в российско-украинской войне в горячих точках. В составе 30-Й ОМБр Алексей выходил из Иловайского котла, после этого с 17 года проходил службу в 54 ОРБ в наиболее опасных местах на линии фронта. Мы всегда ощущали его мощную поддержку, искренность и доброту. Алексей был примером мужества и чести для каждого солдата в батальоне", - говорится в публикации.

Алексей Кайданович родился 9 января 1991 года в селе Федоровка Новоград-Волынского района под Житомиром. Дома у него остались жена, сын и дочь.

По словам секретаря Новоград-Волынского городского совета Оксаны Гвозденко, тело погибшего воина 11 августа отправили с востока Украины в Новоград-Волынский, передает "Суспільне".

Церемония прощания с Алексеем Кайдановичем состоится в Новоград-Волынском 31-м гарнизонном Дома офицеров. Похороны будут в пятницу, 12 августа.

Воин ВСУ Алексей Кайданович (фото: facebook.com/margarita.samoylova.100)