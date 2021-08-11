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Помер поранений на фронті молодий український герой: за його плечима - найгарячіші точки (фото)

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Донецька область, Середа 11 серпня 2021 21:22
Помер поранений на фронті молодий український герой: за його плечима - найгарячіші точки (фото) Колаж РБК-Україна: на Донбасі отримав смертельні поранення воїн ЗСУ
Автор: Володимир Костирін

У госпіталі помер військовий ЗСУ від ран, отриманих в результаті ворожого обстрілу на Донбасі в зоні проведення ООС біля Новолуганського в Донецькій області. Бійцю 54-го окремого розвідувального батальйону Олексію Кайдановичу з позивним "Кардан" було 30 років.

Про це 11 серпня повідомила волонтерка Маргарита Самойлова у своєму Facebook.

Смерть у лікарні настала вчора, 10 серпня.

Олексій загинув під час виконання бойового завдання поблизу Мар'їнки, коли окупанти здійснили обстріл з протитанкового ракетного комплексу. Український військовий отримав поранення, несумісне з життям.

Старший солдат 54-го розвідувального батальйону Кайданович перебував у зоні ООС у складі 30-ї окремої мехбригади ім. князя Костянтина Острозького.

"Наш батальйон втратив мужнього воїна з неоціненним досвідом участі у російсько-українській війні у гарячих точках. В складі 30-ї ОМБр Олексій виходив з Іловайського котла, після цього з 17 року проходив службу в 54 ОРб у найбільш небезпечних місцях на лінії фронту. Ми завжди відчували його потужну підтримку, щирість та доброту. Олексій був прикладом мужності та честі для кожного солдата у батальйоні", - йдеться в публікації.

Олексій Кайданович народився 9 січня 1991 року в селі Федорівка Новоград-Волинського району під Житомиром. Вдома у нього залишилися дружина, син і дочка.

За словами секретарки Новоград-Волинської міської ради Оксани Гвозденко, тіло загиблого воїна 11 серпня відправили зі сходу України в Новоград-Волинський, передає "Суспільне".

Церемонія прощання з Олексієм Кайдановичем відбудеться в Новоград-Волинському 31-му гарнізонному Будинку офіцерів. Похорон буде в п'ятницю, 12 серпня.

Помер поранений на фронті молодий український герой: за його плечима - найгарячіші точки (фото)Помер поранений на фронті молодий український герой: за його плечима - найгарячіші точки (фото)

Воїн ЗСУ Олексій Кайданович (фото: facebook.com/margarita.samoylova.100)

Раніше повідомлялося, що 7 серпня в результаті вогню ворожого обстрілу на Донбасі загинув 32-річний воїн ЗСУ Ярослав Семеняка.

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