Умер музыкант группы "Ласковый май"

Владимир Бойко, композитор и автор песен культовой группы "Ласковый май" умер 3 мая после продолжительной болезни. Музыкант скончался в результате инсульта. О трагической новости сообщил его друг и коллега Андрей Разин, продюсер "Ласкового мая".

По словам Разина, Бойко написал для группы около 25 песен.

Кроме работы с "Ласковым маем" Бойко известен, как создатель групп "Белые розы", "Стайер", "Бархатный сезон". Первый альбом группы "Белые розы" (1989) в свое время пользовался большой популярностью. Группа была воссоздана снова в 2001 году.

Музыкальным руководителем "Ласкового мая" Бойко стал с 1989 года. Он написал музыку к песням "Художник", "Круиз", "Бархатный сезон" и прочим.

"Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа "Ласковый май" скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы "Ласковый май", - написал Разин, опубликовав с композитором совместное фото.

Умер Владимир Бойко, музыкант группы "Лаковый май" (instagram.com/razin_andrei_lm)

Песня "Художник" группы "Белые розы", написанная Владимиром Бойко была очень популярной в свое время.

Группа "Белые розы" 1989 год (видео: YouTube)

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