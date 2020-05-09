Умер легендарный музыкант Литл Ричард: отец рок-н-ролла и проповедник

Литл Ричард (Фото: facebook.com/little.richard.fans)

Артист Литл Ричард скончался в возрасте 87 лет

Литл Ричард умер в США в возрасте 87 лет. Культовый музыкант считается одним из отцов-основателей рок-н-ролла. Американский певец и пианист сам себя при этом считал сам "архитектором" этого стиля, соединившим блюз и буги-вуги.

Трагическую новость о кончине артиста сообщил его сын Дэнни Пенниман журналу Rolling Stone.

При этом причина смерти не раскрыл.

Литл Ричард (настоящее имя - Ричард Уэйн Пенниман) кроме музыкальной деятельности также известен и проповедями. Артист был очень религиозен и однажды в середине 50-х годах прошлого века даже заявил о решении прекратить свою рок-н-ролльную карьеру и посвятит жизнь христианству.

В 1977 году певец вновь отошел от рок-музыки и на долгое время обратился к Богу.

Расцвет творчества Литл Ричарда пришелся на 1950-е годы, когда стиль только начал набирать популярность. В 1955 году в студии лейбла в Новом Орлеане Nergal он записал свой хит Tutti Frutti, которая по мнению продюсера должна была перевернуть всю музыкальную индустрию.

Видео: Little Richard Long Tall Sally - Tutti Frutti

Другими крупнейшими хитами Литл Ричарда стали Long Tall Sally, Good Golly, Miss Molly, She’s Got It, Lucille. Произведения брали в свой репертуар такие знаменитые музыканты, как Элвис Пресли, Бадди Холли, Джерри Ли Льюис, Джин Винсент и другие.

Видео: Little Richard - Lucille (1957)

В 1986 имя Литл Ричарда внесли в Зал славы рок-н-ролла, а в 2015-м - в Зал славы блюза.

Литл Ричард в 1962 году (Фото: picture alliance / SvenSimon)

Литл Ричард в марте 2007 года (Фото из открытых источников)

Артист также снимался в фильмах и даже сам стал героем байопика.

Литл Ричард в качестве священника принимал участие в свадебных церемониях таких звезд, как Брюса Уиллис и Брюс Спрингстин.

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