От легенды "Динамо" до бомжа: умер знаменитый футболист (фото)

Борис Деркач, легендарный футболист киевского "Динамо", скончался в Харькове на 56-году жизни. О нелегкой трагической судьбе и смерти спортсмена сообщает "Фокус".

Футболист скончался в Харькове на 56-м году жизни.

За свою карьеру защитник "Динамо", харьковского "Металлиста" и московского ЦСКА, дважды выигрывал Кубок СССР (1988 и 1990 год).

В 1990-х годах Борис завершил спортивную карьеру и стал участником криминальной группировки в Будапеште. Угодил в тюрьму на длительный срок и даже совершил попытку побега, которая оказалась неудачной.

Борис Деркач на одном из последних фото (focus.ua)

В 2005 спортсмен вышел на свободу, устроился работать скаутом в "Металлист". Борис женился и у него родилось двое детей. Однако пристрастие к алкоголю и азартным играм загубило судьбу некогда знаменитого спортсмена.

Борис Деркач в больнице Малайзии (фото: focus.ua)

Деркач потерял семью, работу и отправился на заработки в столицу Малайзии, Камбоджу. Где в январе этого года в качестве местного бомжа угодил в больницу в тяжелом состоянии.

Борис Деркач с детьми (фото: focus.ua)

О судьбе экс-футболиста узнали в Украине. Посольство Украины в Малайзии и МИД смогли добится возвращения Деркача на родину, куда он прилетел 30 апреля.

Борис Деркач с сыном (фото: facebook.com/politeka.net.ua)

Ему предлагали помощь со стороны клуба "Металлист 1925" и Харьковской ОГА. Но мужчина, отказался. В последнее время жил у своих знакомых, а в мае этого года скончался.

Бориса Деркача похоронили на местном кладбище.

Борис Деркач в составе киевского "Динамо", второй слева в верхнем ряду (ua.tribuna.com)

Ранее сообщалось о том, что Борис Деркач просит о помощи для возвращения на родину из Малайзии.

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