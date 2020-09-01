Умер известный музыкант и солист легендарной поп-группы: ему было всего 47 лет

Умер известный музыкант, экс-солист знаменитой поп-группы "Фристайл" Сергей Вязовский. В последние годы он выступал в составе дуэта Kristallin.

Супруга Вязовского сообщила о смерти Сергея на странице дуэта в социальной сети Facebook. Она добавила, что последние пять лет музыкант был прикован к кровати после тяжелейшего коронарного приступа.

"Ну вот и все. Финал, занавес. С прискорбием сообщаю, что после тяжелой и продолжительной болезни, на 48 году жизни покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж, Сергей Вязовский", - написала Ирина.

Сергей Вязовский и его жена Ирина (Фото: facebook.com/kristallin.sergey.irina)

Она добавила, что свои последние дни музыкант провел в немецкой клинике в городе Пассау. Он в 2015 году перенес тяжелый приступ и был прикован к постели.

"В 2015 году у Сережи случилась внезапная коронарная смерть. Спустя полчаса его все же реанимировали, но почти все клетки мозга были разрушены. Пять лет Сергей провел в клинике в вегетативном состоянии, находясь между небом и землей. Его последние дни мы провели в паллиативном отделении клиники города Пассау", - добавила женщина.

Она сообщила, что похороны пройдут в семейном, узком кругу.

Сергей Вязовский был солистом легендарной группы "Фристайл" в 2000-х годах. После распада коллектива он ушел в сольную карьеру, а потом организовал дуэт вместе с женой.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что после продолжительной болезни в Полтаве скончалась солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо.