Умер известный футбольный комментатор Юрий Розанов

Умер Юрий Розанов. Он скончался в возрасте 59 лет от онкологического заболевания.

Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский в Twitter.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", - написал Моссаковский.

Отметим, что известный футбольный комментатор в последние годы боролся с онкологией.

Летом 2020 года он говорил, что в какой-то момент пошел на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии.

"Либо помру, либо буду работать", — иронично говорил он о своей болезни в интервью летом.

Юрий Розанов умер от рака (фото: sport24.ru)

Юрий Розанов работал в основном на футбольных и хоккейных матчах. В 2012 году он был награжден премией ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею.

С мая по ноябрь 2019 года не выходил в эфир из-за своей тяжелой болезни. К работе он вернулся в ноябре 2019 года, проходя в это же время курс лечения от рака.