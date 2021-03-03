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Умер известный футбольный комментатор Юрий Розанов

Новина українською → Среда 03 марта 2021 11:15
Умер известный футбольный комментатор Юрий Розанов Умер Юрий Розанов (фото: ledi-i-sportr.ru)
Автор: Людмила Жукова

Умер Юрий Розанов. Он скончался в возрасте 59 лет от онкологического заболевания.

Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский в Twitter.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", - написал Моссаковский.

Отметим, что известный футбольный комментатор в последние годы боролся с онкологией.

Летом 2020 года он говорил, что в какой-то момент пошел на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии.

"Либо помру, либо буду работать", — иронично говорил он о своей болезни в интервью летом.

Умер известный футбольный комментатор Юрий РозановЮрий Розанов умер от рака (фото: sport24.ru)

Юрий Розанов работал в основном на футбольных и хоккейных матчах. В 2012 году он был награжден премией ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею.

С мая по ноябрь 2019 года не выходил в эфир из-за своей тяжелой болезни. К работе он вернулся в ноябре 2019 года, проходя в это же время курс лечения от рака.

Как мы писали ранее, в Киеве внезапно скончался молодой актер Иван Марченко. Он был известен по видеороликам о правилах поведения в столичном метро.

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