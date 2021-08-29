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Умер Герой Украины Александр Петраковский: за его жизнь боролись более 7 лет

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Воскресенье 29 августа 2021 16:14
Умер Герой Украины Александр Петраковский: за его жизнь боролись более 7 лет Умер Герой Украины Александр Петраковский (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Герой Украины Александр Петраковский скончался 29 августа. В 2014 году он получил серьезное ранение на Донбассе и был прикован к постели почти семь лет. Он перенес много операций и прошел реабилитацию, однако организм не справился.

Об этом рассказал начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Петр Ткачук на своей странице в Facebook.

"После продолжительной борьбы за жизнь отошел в вечность выпускник Национальной академии сухопутных войск Герой Украины подполковник Александр Петраковский. Он был, есть и будет оставаться всегда настоящим примером служения Украинскому народу, образцом мужества и чести. В первую очередь для сегодняшних воспитанников и всего коллектива Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного", - написал Ткачук.

Он рассказал, что 20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Петраковского обеспечивала прохождение колоны техники Вооруженных Сил и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорт Луганска.

В районе населенного пункта Счастье они обнаружили засаду и вступили в бой, и это обеспечило прохождение колоны запасным путем. В бою Александр Петраковский получил тяжелое ранение головы, но продолжал управлять действиями группы, выносил раненных в безопасное место.

Результаты ранения оказались для Петраковского ужасными. Он долго пробыл в коме, потом были сделаны десятки очень сложных хирургических операций и продолжительная и дорогостоящая реабилитация.

"Долгие семь лет Саша, его родные и близкие, десятки волонтеров и благотворителей боролись за жизнь Героя. Долгие семь лет мы молились за его быстрое выздоровление и возращение на службу. Однако смерть забрала его у нас…", - добавил Ткачук.

За самоотверженную службу и храбрость Петраковский по указу Президента Украины от 4 декабря 2014 года был награжден самой высокой наградой – званием Героя Украины.

Умер Герой Украины Александр Петраковский: за его жизнь боролись более 7 лет

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