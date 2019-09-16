Умер еще один актер сериала "Беверли-Хиллз, 90210": все подробности

В США скончался американский актер Брайан Терк. Он умер от рака. Актер снимался в таких известных сериалах, как "Беверли-Хиллз 902010", а также снялся в сериале HBO "Карнавал", "Скорая помощь" и "Парень познает мир". Об этом сообщает The Sun.

Кроме того, Терк мог запомниться зрителям по таким фильмам, как "Американский пирог 2", "Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" и "Затерянный мир: Парк юрского периода".

Брайан Терк (фото: twitter.com)

У него осталась жена и восьмилетний сын. Во время того, как он боролся с болезнью, был создан фонд по сбору средств в поддержку его близких родственников.

Врачи диагностировали у Брайана Терка рак более года назад. При этом он не сразу рассказал об этом своей семье и друзьям, потому что не хотел их волновать. К сожалению, справиться с болезнью он не смог.

"Брайан положительно повлиял на многих из нас, будь то на футбольном поле, на сцене или в нашей личной жизни. Он всегда был рядом с нами в тяжелые и светлые времена", - сообщили друзья и родственники актера.

Напомним, что в марте этого года скончался знаменитый голливудский актер Люк Перри, у которого была одна из главных ролей в сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

Ранее сообщалось о том, что актриса Шэннен Доэрти из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" стала лучше выглядеть после химиотерапии.