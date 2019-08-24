Умер актер из "Ворошиловского стрелка"

Виталий Логвиновский, российский актер театра и кино, умер на 79-м году жизни. Причина смерти не называется. О скоропостижной кончине артиста сообщают российские СМИ со ссылкой на Калужский областной драмтеатр.

"Виталий Логвиновский был актером широчайшего диапазона. Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий", - говорится в сообщении.

Причина смерти актера не уточняется.

Виталий Логвиновский умер - названа причина (фото: wikipedia.org)

В 1965 году Логвиновский закончил ГИТИС, после этого он работал в Павлодарском драмтеатре и Волгоградском театре драмы. В 1974 году перешел в Калужский драматический театр, в котором играл до конца своих дней.

В 1983 году он удостоился звания заслуженный артист РСФСР, а в 2006-м - народным артистом РФ. Он был задействован во множестве постановок, включая спектакли "Женитьба", "Гроза" и "Три сестры". Также Логвиновский снялся в телесериале "Цыганочка с выходом" и в кинокартине "Ворошиловский стрелок".

Напомним, что ранее известный футболист умер в возрасте 40 лет.

До этого умерла звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада".