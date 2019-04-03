Умер актер Алексей Булдаков: что известно

Алексей Булдаков умер в среду, 3 апреля, в возрасте 68 лет. Его обнаружили мертвым в гостинице в Улан-Баторе, Монголия. По предварительным данным, у него острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. О смерти актера сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

Актер умер перед вылетом в Москву в гостинице в Улан-Баторе, где был на гастролях. Таксист так и остался его ждать у гостиницы. Водитель забеспокоился, обратился к персоналу гостиницы. Булдакова нашли мертвым в его номере.

"Подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", - сказано в сообщении Гильдии актеров.

Друг актера Сергей Новожилов подтвердил трагическую новость, опубликовав на своей Instagram-странице пост, посвященный актеру.

Алексей Булдаков умер - причина смерти и биография актера (instagram.com/s_v_novozhilov/)

Актер обрел известность после выхода в свет фильма "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период", где исполнил роль незабвенного генерала Булдакова, а во втором и последующих фильмах - генерала Иволгина.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края (РФ). До 1995 года был преимущественно актером второго плана, но роль генерала Иволгина сделала из него по-настоящему народную звезду. В 2009 году ему присудили звание народного артиста РФ.

Алексей Булдаков умер - причина смерти и биография актера (instagram.com/s_v_novozhilov/)

Напомним, ранее мы сообщали о трагической гибели украинского футболиста Сергея Довбуна, который скончался в возрасте 28-ми лет.

Также мы писали о смерти в возрасте 60-ти лет известного российского актера и режиссера Александра Васильева. Актер прославился ролями в некогда очень популярных сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург".