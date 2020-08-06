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Умер 22-летний украинский футболист: "сгорел" от страшной болезни за месяц

Кривой Рог, Четверг 06 августа 2020 21:34
Умер 22-летний украинский футболист: "сгорел" от страшной болезни за месяц
Футболист Дмитрий Левчук (фото: facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

Дмитрию Левчуку месяц назад диагностировали тяжелое заболевание

Умер Дмитрий Левчук - одаренный 22-летний футболист из Кривого Рога. Парню немногим более месяца назад диагностировали страшную болезнь - спаечную болезнь брюшной полости.

Несколько недель назад спортсмен пробыл в реанимации. Потом Дмитрию стало хуже и он впал в кому. Медики провели ряд операций, но к сожалению жизнь юного спортсмена оборвалась 5 августа, когда у него отказали почки, сообщает krlife.com.

Дмитрий Левчук был воспитанником футбольной школы "Кривбасс-84" ДЮСШ №1. Успел поиграть за "Кривбасс", "Горняк" и еще несколько любительских футзальных команд города.

Умер 22-летний украинский футболист: &quot;сгорел&quot; от страшной болезни за месяц

Дмитрий Левчук (фото: instagram.com/d.levchuk69)

Криворожский ФК "Горняк" выразил соболезнование о смерти юного спортсмена.

"Нам не выразить всю боль, которую испытываем после этой утраты. В наших сердцах Дима навсегда останется светлым добрым человеком. ФК "Горняк" выражает искренние соболезнования родным и близким футболиста. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память", - говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба.

Умер 22-летний украинский футболист: &quot;сгорел&quot; от страшной болезни за месяц

Дмитрий Левчук (фото: instagram.com/d.levchuk69)

Ранее сообщалось, что умер легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин.

Также мы писали, что бывший "динамовец" предложил провести матч между украинцами и россиянами.

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