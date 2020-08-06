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Помер 22-річний український футболіст: "згорів" від страшної хвороби за місяць

Кривий Ріг, Четвер 06 серпня 2020 21:34
Помер 22-річний український футболіст: "згорів" від страшної хвороби за місяць
Футболіст Дмитро Левчук (фото: facebook.com)
Автор: Світлана Мащенко

Дмитру Левчуку місяць тому діагностували важке захворювання

Помер Дмитро Левчук - обдарований 22-річний футболіст з Кривого Рогу. Хлопцеві більше місяця тому діагностували страшну хворобу - спайкову хворобу черевної порожнини.

Кілька тижнів тому спортсмен пробув в реанімації. Потім Дмитру стало гірше і він впав у кому. Медики провели ряд операцій, але на жаль життя юного спортсмена обірвалося 5 серпня, коли у нього відмовили нирки, повідомляє krlife.com.

Дмитро Левчук був вихованцем футбольної школи "Кривбас-84" ДЮСШ №1. Встиг пограти за "Кривбас", "Гірник" та ще кілька аматорських футзальних команд міста.

Помер 22-річний український футболіст: &quot;згорів&quot; від страшної хвороби за місяць

Дмитро Левчук (фото: instagram.com/d.levchuk69)

Криворізький ФК "Гірник" висловив співчуття про смерть юного спортсмена.

"Нам не висловити весь біль, який відчуваємо після цієї втрати. У наших серцях Діма назавжди залишиться світлою доброю людиною. ФК" Гірник "висловлює щирі співчуття рідним і близьким футболіста. Ми сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні пресслужби футбольного клубу.

Помер 22-річний український футболіст: &quot;згорів&quot; від страшної хвороби за місяць

Дмитро Левчук (фото: instagram.com/d.levchuk69)

Раніше повідомлялося, що помер легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Трошкін.

Також ми писали, що колишній "динамівець" запропонував провести матч між українцями і росіянами.

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