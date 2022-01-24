Уменьшает смертность от инсультов: врач развеял основные мифы о кофе

Основные мифы про неполезность кофе

Кофе не является канцерогеном, еще в 2016 году кофе вычеркнули из списка потенциальных канцерогенов!

Кофе - наоборот оказывает противоопухолевое действие, при умеренном (2-4 чашки в день) потреблении уменьшает вероятность рака предстательной железы, рака эндометрия, меланомы, рака печени.

Кофе утром улучшает настроение, мы быстрее просыпаемся, повышается работоспособность.

Кофе уменьшает вероятность депрессии на 30% и суицидальных действий на 45%.



При умеренном потреблении (2-3 чашки в день) уменьшает смертность от инсультов, и всех причин смерти, ИБС и других сердечно-сосудистых заболеваниях.

Уменьшает возникновение сахарного диабета 2 типа

Умеренное потребление кофе уменьшает развитие уже имеющегося гепатита С и других хронических заболеваний печени.

Уменьшает прогрессирование болезни Паркинсона.

Кому кофе нельзя

Но есть и исследования, что кофе с кофеином нельзя:

- беременным.

Больным, страдающим остеопорозом, но исследования продолжаются!

Имейте в виду, что кофе желательно употреблять до 12.00, период полураспада кофеина -4-6 часов, и если позже-то может быть нарушение сна.

"Потребляйте в меру! Даже вода может быть вредна при чрезмерном потреблении (нагрузка на почки, увеличение ОЦК и вследствие этого повышение АД)", - предупредид медик.