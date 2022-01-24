Уменьшает смертность от инсультов: врач развеял основные мифы о кофе

Кофе - это бодрящий и полезный напиток, если употреблять его с умом и не превышать допустимую дозу.
Основные мифы про этот многими любимый напиток развеял врач-невролог Евгений Скрыпник у себя на Facebook.
Кофе не является канцерогеном, еще в 2016 году кофе вычеркнули из списка потенциальных канцерогенов!
Кофе - наоборот оказывает противоопухолевое действие, при умеренном (2-4 чашки в день) потреблении уменьшает вероятность рака предстательной железы, рака эндометрия, меланомы, рака печени.
Кофе утром улучшает настроение, мы быстрее просыпаемся, повышается работоспособность.
Кофе уменьшает вероятность депрессии на 30% и суицидальных действий на 45%.
При умеренном потреблении (2-3 чашки в день) уменьшает смертность от инсультов, и всех причин смерти, ИБС и других сердечно-сосудистых заболеваниях.
Уменьшает возникновение сахарного диабета 2 типа
Умеренное потребление кофе уменьшает развитие уже имеющегося гепатита С и других хронических заболеваний печени.
Уменьшает прогрессирование болезни Паркинсона.
Но есть и исследования, что кофе с кофеином нельзя:
- беременным.
Больным, страдающим остеопорозом, но исследования продолжаются!
Имейте в виду, что кофе желательно употреблять до 12.00, период полураспада кофеина -4-6 часов, и если позже-то может быть нарушение сна.
"Потребляйте в меру! Даже вода может быть вредна при чрезмерном потреблении (нагрузка на почки, увеличение ОЦК и вследствие этого повышение АД)", - предупредид медик.
Как мы ранее писали, врач развеял основные мифы о антидепрессантах, в которые верят украинцы.