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Уменьшает смертность от инсультов: врач развеял основные мифы о кофе

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Понедельник 24 января 2022 08:55
Уменьшает смертность от инсультов: врач развеял основные мифы о кофе Фото: Врач рассказал о пользе кофе (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Кофе - это бодрящий и полезный напиток, если употреблять его с умом и не превышать допустимую дозу.

Основные мифы про этот многими любимый напиток развеял врач-невролог Евгений Скрыпник у себя на Facebook.

Основные мифы про неполезность кофе

Кофе не является канцерогеном, еще в 2016 году кофе вычеркнули из списка потенциальных канцерогенов!

Кофе - наоборот оказывает противоопухолевое действие, при умеренном (2-4 чашки в день) потреблении уменьшает вероятность рака предстательной железы, рака эндометрия, меланомы, рака печени.

Кофе утром улучшает настроение, мы быстрее просыпаемся, повышается работоспособность.

Кофе уменьшает вероятность депрессии на 30% и суицидальных действий на 45%.

При умеренном потреблении (2-3 чашки в день) уменьшает смертность от инсультов, и всех причин смерти, ИБС и других сердечно-сосудистых заболеваниях.

Уменьшает возникновение сахарного диабета 2 типа

Умеренное потребление кофе уменьшает развитие уже имеющегося гепатита С и других хронических заболеваний печени.

Уменьшает прогрессирование болезни Паркинсона.

Кому кофе нельзя

Но есть и исследования, что кофе с кофеином нельзя:
- беременным.

Больным, страдающим остеопорозом, но исследования продолжаются!

Имейте в виду, что кофе желательно употреблять до 12.00, период полураспада кофеина -4-6 часов, и если позже-то может быть нарушение сна.

"Потребляйте в меру! Даже вода может быть вредна при чрезмерном потреблении (нагрузка на почки, увеличение ОЦК и вследствие этого повышение АД)", - предупредид медик.

Как мы ранее писали, врач развеял основные мифы о антидепрессантах, в которые верят украинцы.

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