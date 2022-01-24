Зменшує смертність від інсультів: лікар розвіяв основні міфи про каву

Кава - це підбадьорливий і корисний напій, якщо вживати його з розумом і не перевищувати допустиму дозу.

Основні міфи про цей багатьма улюблений напій розвіяв лікар-невролог Євген Скрипник у себе на Facebook.

Основні міфи про некорисність кави

Кава не є канцерогеном, ще у 2016 році каву викреслили зі списку потенційних канцерогенів!

Кава - навпаки надає протипухлинну дію, при помірному (2-4 чашки в день) споживанні зменшує ймовірність раку передміхурової залози, раку ендометрія, меланоми, раку печінки.

Кава вранці покращує настрій, ми швидше прокидаємося, підвищується працездатність.

Кава зменшує ймовірність депресії на 30% і суїцидальних дій на 45%.



При помірному споживанні (2-3 чашки в день) зменшує смертність від інсультів, і всіх причин смерті, ІХС та інших серцево-судинних захворюваннях.

Зменшує виникнення цукрового діабету 2 типу

Помірне споживання кави зменшує розвиток вже наявного гепатиту С та інших хронічних захворювань печінки.

Зменшує прогресування хвороби Паркінсона.

Кому кави не можна

Але є і дослідження, що каву з кофеїном не можна:

- вагітним.

Хворим, що страждають остеопорозом, але дослідження тривають.

Майте на увазі, що каву бажано вживати до 12.00, період напіврозпаду кофеїну-4-6 годин, і якщо пізніше-то може бути порушення сну.

"Споживайте в міру! Навіть вода може бути шкідлива при надмірному споживанні (навантаження на нирки, збільшення ОЦК і внаслідок цього підвищення артеріального тиску)", - попередив медик.