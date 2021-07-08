В Умани пьяная женщина подралась с полицией из-за самоката: эпичное видео

32-летняя жительница Умани, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружила самокат на улице, возле входа в кафе. Она решила, что самокат никому не принадлежит и решила забрать его себе.

Однако посетители кафе, которые приехали на этом самокате, возразили женщине и попытались вернуть себе транспортное средство. Женщина учинила дебош и в адрес ребят полилась нецензурная брань.

На место происшествия вызвали патрульную полицию. Те попытались уладить конфликт мирно, но и им досталось от женщины, которая хотела завладеть самокатом.

Сначала она сильно ругалась с использованием нецензурной лексики и отказывалась вернуть транспортное средство законным владельцам. А потом женщина накинулась на полицейских с кулаками.

Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были успокоить пьяную женщину с использованием слезоточивого газа и наручников.

На жительницу Умани составили протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных нарушениях. Однако сильно строго женщину наказывать не будут, так как владельцы самоката, получив свое транспортное средство, писать заявление об угоне отказались.

В Умани женщина подралась с полицией из-за самоката