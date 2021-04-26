Умань накрыло снегопадом: видео апрельской зимы

Умань накрыло снегопадом. Веб-камеры в городе показывают, что туда пришла настоящая зима в конце апреля. Шар снега уже несколько сантиметров. Правда, он быстро тает, поскольку температура воздуха ближе нуля.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Связаны такие аномалии с массой арктического воздуха, который ворвался в нашу страну еще несколько дней назад, и продержится сегодня-завтра.
В Украине днем 26 апреля синоптики обещают +7+10, а на Юге и Востоке до +14 градусов.
Отметим, что холодная погода с заморозками нас ждет еще в ночь на 27 апреля. Синоптики сделали предупреждение, оценив уровень опасности, как "оранжевый".
"Ночью 26-27 апреля в большинстве областей сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый), в южных, восточных, 26 апреля и в центральных областях - заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Украинском гидрометцентре.
Скрин: Метеорологическое предупреждение на 27 апреля (meteo.gov.ua)
А вот уже со среды, 28 апреля, синоптики обещают нам потепление. К последнему дню апреля столбики термометров начнут подыматься до +20 градусов.
Тем временем, снегопад добрался и до Киевской области. В сети делятся фото заснеженных дворов, улиц и деревьев.
"Богуслав, Украина. 26 апреля 2021. Чтобы фейсбук напоминал про этот климатический сбой", - пишет Алексей Репик.
Фото: Снег в Богуславе (alex.ryepik)
Мироновка Обуховского района тоже встретила снежное утро, пишет Сегодня.
Фото: Снег в Мироновке (Сегодня)
Снегом сегодня засыпает также и западную Украину, больше всего осадков - в Карпатах.