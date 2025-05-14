Улюблена страва Кріштіану Роналду, яку легко приготувати вдома: рецепт бакаляу-а-браш

Кріштіану Роналду не лише один із найуспішніших футболістів у світі, а й поціновувач традиційної португальської кухні. Однією з його улюблених страв є бакаляу-а-браш - ніжне поєднання тріски, картоплі та яєць, яке легко приготувати вдома.
Якщо ви хочете спробувати те, що надихає Роналду, то тримайте простий рецепт улюбленої страви зірки від РБК-Україна (проект Styler).
Цю страву вважаються справжньою подорожжю до сонячної Португалії. Блюдо покорило серця багатьох своїм неповторним смаком та простотою приготування.
У перекладі з португальської "бакаляу" означає "тріска", а "а-браш" - це особливий спосіб приготування.
Інгредієнти для бакаляу-а-браш
Щоб приготувати 4 порції страви, знадобляться такі продукти:
Як готувати бакаляу-а-браш
Почистіть картоплю, наріжте її максимально тонкою соломкою, промийте водою та процідіть. Далі опустіть картоплю в киплячу олію (170°C) та потримайте там до 30 секунд або до утворення золотаво-коричневої скоринки.
Після цього почистьте і наріжте тоненькими скибочками цибулю й часник. Тріску також наріжте невеликими шматками. У каструлю з водою додайте спеці, покладіть туди рибу та лишіть на 10 хвилин.
У каструлю влийте оливкову олію, покладіть нарізану цибулю, лавровий лист та тушкуйте на середньому вогні 2-3 хвилини. Коли цибуля стане м’якою, то додайте часник і перемішайте.
Розбийте в миску яйця та збийте вінчиком. Коли часник у каструлі стане трохи коричневим, додайте збиті яйця та постійно перемішуйте.
Додайте рибу та перемішуйте далі, доки яєчна суміш не почне застигати. В кінці додайте картоплю в каструлю з рибою та посипте петрушкою.
Це страва, яку в Португалії подають у найкращих ресторанах, але її аромат легко створити у власній кухні. Хто зна, можливо, саме бакаляу-а-браш надає Роналду ту саму енергію, яка допомагає йому забивати голи навіть після 40-ка.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Goal.com, Shuba.ua та YouTube-канал американського кулінара Паулу Олівейра.