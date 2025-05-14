Бакаляу-а-браш: рецепт улюбленої страви Роналду

Цю страву вважаються справжньою подорожжю до сонячної Португалії. Блюдо покорило серця багатьох своїм неповторним смаком та простотою приготування.

У перекладі з португальської "бакаляу" означає "тріска", а "а-браш" - це особливий спосіб приготування.

Інгредієнти для бакаляу-а-браш

Щоб приготувати 4 порції страви, знадобляться такі продукти:

цибуля - 2 шт.

к артопля - 200 г

- 200 г з убки часнику - 4 шт.

- 4 шт. я йця курячі - 5 шт.

- 5 шт. м аслини без кісточки - 50 г

- 50 г петрушка, пучок - 20 г

- 20 г філе тріски - 500 г

олія - 300 мл

- 300 мл оливкова олія - 50 мл

Як готувати бакаляу-а-браш

Почистіть картоплю, наріжте її максимально тонкою соломкою, промийте водою та процідіть. Далі опустіть картоплю в киплячу олію (170°C) та потримайте там до 30 секунд або до утворення золотаво-коричневої скоринки.

Після цього почистьте і наріжте тоненькими скибочками цибулю й часник. Тріску також наріжте невеликими шматками. У каструлю з водою додайте спеці, покладіть туди рибу та лишіть на 10 хвилин.

У каструлю влийте оливкову олію, покладіть нарізану цибулю, лавровий лист та тушкуйте на середньому вогні 2-3 хвилини. Коли цибуля стане м’якою, то додайте часник і перемішайте.

Розбийте в миску яйця та збийте вінчиком. Коли часник у каструлі стане трохи коричневим, додайте збиті яйця та постійно перемішуйте.

Додайте рибу та перемішуйте далі, доки яєчна суміш не почне застигати. В кінці додайте картоплю в каструлю з рибою та посипте петрушкою.

Це страва, яку в Португалії подають у найкращих ресторанах, але її аромат легко створити у власній кухні. Хто зна, можливо, саме бакаляу-а-браш надає Роналду ту саму енергію, яка допомагає йому забивати голи навіть після 40-ка.

Бакаляу-а-браш (фото: кадр з відео)