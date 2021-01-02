Уляна Супрун рассказала, что нужно сделать в 2021 году: сохраните этот список

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Сурпун составила список дел, которые обязательно нужно сделать в 2021 году, чтобы иметь крепкое здоровье. Экс-чиновница решила присоединиться к созданию резолюций на новый период, но подчеркнула, что цели должны быть достижимыми, а усилия регулярными.

Советы на 2021 год Уляна Супрун опубликовала на своем сайте.

Эксперт рекомендует менять образ жизни, но понемногу. Чтобы правильно питаться, сделайте привычкой употреблять ежедневно хотя бы одно яблоко или другой фрукт. Чтобы регулярно заниматься спортом, делайте утром или вечером хотя бы одно физическое упражнение. И главное, не наказывать себя, если не удалось с первого раза привить хорошую привычку. Также специалист добавила список главных резолюций для здоровья не только на 2021 год, а на всю жизнь.

Хорошо питайтесь

Это уже настоящая мантра здорового образа жизни. В целом сбалансированный рацион нужен для предотвращения хронических болезней и отклонения индекса массы тела в ту или другую сторону от здорового, и для поддержания баланса микроорганизмов кишечника. Нам нужны жиры, белки, углеводы, пищевые волокна (клетчатка) и жидкость. Если что-то из этого надолго исключить рацион будет нездоровый. Нужно все, но сбалансировано.

Спите вдоволь

Без достаточного сна далеко не уедешь. Для большинства здоровых людей необходимо спать по 7-9 часов ежедневно. Нехватка сна грозит получить хронические болезни, в частности деменцию или сердечно-сосудистые болезни, набрать лишний вес, иметь проблемы с тревожностью и много другого негатива. И это не говоря уже про общую усталость и испорченное на весь день настроение. Уважайте свой сон и всегда находите время для него!

Будьте физически активными

Любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие! Пусть это станет вашим ежедневным правилом. Ученые утверждают, что нет таких препятствий, которые могут остановить вас быть подвижными. Будь это 10-минутная зарядка в обеденный перерыв, или подъем по ступенькам вместо лифта — важно все! Нужна лишь активность, которая соответствует вашим возможностям, и не останавливаться.

Вакцинируйтесь

Наука имеет однозначный ответ относительно того, стоит ли вакцинироваться. Да, обязательно стоит. А здесь можно почитать аргументированные ответы на наиболее распространенные упреки в сторону вакцин.

Заботьтесь о ментальном здоровье

Здоровый человек — это ментально здоровый человек. Если чувствуете, что теряете равновесие и много стресуєте — не игнорируйте эти ощущения, а поделитесь своими переживаниями для начала с близким вам человеком. Предотвращение проблем с ментальным здоровьем начинается с их лучшего понимания.

Развивайте критическое мышление

Как крепкий пресс или бицепс, критическое мышление нужно тренировать. На помощь придет образование, общение с интересными и умными людьми, новый опыт.

Напомним, что ранее Уляна Супрун рассказала, как правильно бороться с похмельем.

Ранее Супрун развеяла миф о том, что активированный уголь спасает от опьянения.