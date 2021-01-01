Уляна Супрун рассказала, как бороться с похмельем: простые и важные советы

Уляна Супрун, которая недавно призвала "декоммунизировать" аптечки, рассказала украинцам, как преодолеть похмелье после новогодней ночи.

На своем сайте доктор напомнила, что похмелье - головная боль, тошнота, сухость во рту и тому подобное - возникает из-за обезвоживания организма.

"В первую очередь, для смягчения симптомов похмелья необходимо восстановить нормальный уровень воды в организме. Лучше всего это сделать, выпив значительное количество воды", - говорит Супрун.

Также бывшая и.о. главы Минздрава рассказала, что сладости помогут успокоиться и предупредить дрожь.

"Однако стоит помнить, что в некоторых случаях, сначала лучше принять антациды (препараты, нейтрализующие кислотность желудочного сока) для предупреждения проблем с пищеварением. Бульон или жидкий суп с овощами или крупой являются прекрасными источниками витаминов и минералов, поэтому эти блюда помогут быстрее восстановить баланс полезных и питательных веществ в организме. Кроме того, супы и бульоны легко перевариваются в желудке. Питьевая вода и тонизирующие напитки тоже не перегружают желудок и помогают восстановить водный баланс организма", - советует специалист.

А вот алкоголь для "опохмела" употреблять не рекомендуется.

"Не стоит пить алкоголь для смягчения симптомов похмелья - это не поможет. Прием дозы алкоголя утром может просто отложить проявление симптомов похмелья. Лучше вообще не употреблять алкоголь в течение двух следующих суток, если вы выпили лишнего накануне, несмотря на то, были проявления похмелья или нет, ведь организму нужно время, чтобы восстановиться", - подытожила Супрун.

Ранее Супрун развеяла миф о том, что активированный уголь спасает от опьянения.