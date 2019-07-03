Ультиматум королевы: как Елизавета II повлияла на женитьбу своего внука

Королева Елизавета серьезно повлияла на отношения своего внука принца Уильяма с Кейт Миддлтон в 2007 году, когда пара пережила второе расставание. Об этом пишет западный таблоид Express.co.uk.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились еще в начале 2000-х во время учебы в престижном британском университете Сент-Эндрюс. Поначалу их отношения были дружескими, но в 2002 году между юными студентами проскочила искра, и они начали встречатся.

Первое расставание пара пережила в 2004 году, но тогда это была скорее размолвка. 22-летний принц считал себя еще слишком молодым для женитьбы и решил "проверить чувства".

Но когда в 2007 году между Уильямом и Кейт произошел серьезный разрыв, в дело вмешалась бабушка принца, которая поставила внуку ультиматум: или женись, или оставь девушку в покое.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились после ультиматума Елизаветы II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Западные СМИ раскопали архивные статьи, в одной из которых сказано, что в 2007 году королевский корреспондент Камилла Томини рассказала Sunday Express, что Уильям сказал бабушке и дедушке, что он не уверен в своих чувствах к Кейт. Королевский внук "начал ощущать клаустрофобию в отношениях" и не знал, как ему правильно поступить.

Тем не менее, через несколько месяцев пара воссоединилась. Отметим, что к тому времени к Миддлтон уже прилипло обидное прозвище "Waity Katy" (Ждущая Кейт), которое сама герцогиня ненавидит.

Отметим, что согласно книге 2011 года "Создание королевского романа", биограф Кэти Николл утверждает, что они фактически тайно согласились пожениться после своего второго расставания в 2007 году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились после ультиматума Елизаветы II (фото: GettyImages)

К слову, супруг королевы принц Филлип также неоднозначно намекал внуку, что пора уже остепенятся, жениться на Кейт и производить наследников престола.

Нерешительный Уильям заставил Кейт ждать еще долгих три года, пока не "стал на одно колено" во время их совместного путешествия в Кению. А 29 апреля 2011 года пара поженилась в Вестминстерском аббатстве. У них трое прекрасных детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри окончательно разошлись с принцем Уильям и Кейт Миддлтон в работе Королевского благотворительного фонда.

К слову, ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в ДТП.