Улицы превратились в горные реки: запад Украины сильно пострадал от ливня и урагана

Запад Украины снова пострадал от ливней и ураганов. Под ударом оказались Ровенская и Волынская области, куда ближе к вечеру нагрянула мощная стихия. Люди показывают видео и фото последствий: улицы-реки, поломанные деревья, поврежденные линии электропередач.

Так, сильная непогода накрыла 29 июля Дубно и Острог в Ровенской области. Видео затопления в Остроге появилось в Instagram rivne_1283.

"Острог плывет", - подписаны кадры с "горной рекой" на улице.

Ливень в Остроге (видео: instagram.com/rivne_1283)

"По улице Шевченко река течет", - подписал видео житель Дубно Виктор Саюк.

Ливень в Дубно (YouTube/Trek News)

Сильный ураган во второй половине дня 29 июля пронесся над Гороховским районом Волынской области.

Шквальный ветер поломал десятки деревьев и повредил линии электропередач в райцентре Горохов. В центре города иву разорвало пополам и бросило на припаркованные рядом авто. К счастью, никто из людей не пострадал, говорится в местном издании Район. Горохів.

Ураган в Горохове (фото: gorohiv.rayon.in.ua)

Непогода, по словам местных, бурлила полчаса. А в соцсетях пишут, что кроме ливня и ветра, в некоторых селах выпал град и побил овощи.

А вот в селе Обаров рядом с Ровно произошел очень трогательный случай с крохотным щенком, который едва не погиб от ливня.

Зоозащитница Инесса Шишкина на своей странице в Facebook сообщила, что после дождя малыш остался в ливневой трубе, которую вместе со щенком залило водой и засыпало землей. Произошло это накануне - 28 июля.

Щенка спасли местные жители, которые обратили внимание на то, что в трубе кто-то сидит, и вызвали спасателей.

Спасение щенка под Ровно (YouTube/Trek News)

Отметим, что сегодня, 30 июля, синоптики также прогнозируют град, шквалы, ливни и резкий скачок температуры в ряде областей Украины.