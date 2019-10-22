Когда на улице нечем дышать: Комаровский дал полезные советы

Комаровский рассказал о пребывании на загрязненном воздухе (фото: РБК-Украина)

Комаровский дал важные рекомендации украинцам

Евгений Комаровский рассказал, что делать, если на улице дым и загрязненный воздух. Он рекомендует в таких случаях значительно сокращать свое время пребывания на улице. Об этом доктор написал на своей странице в Instagram.

Комаровский отметил, что если вам все-таки надо выйти на улицу по делам, или на работу, то тогда необходимо избегать физических нагрузок и стараться дышать только носом. При этом он рекомендует не делать глубоких вдохов.

Кроме того, по возможности он советует закрывать волосы головным убором. Также лучше в таки дни отложить занятия спортом на улице и отменить утренние пробежки.

Ели вы ходили по улице, то лучше всего придя домой сразу же переодеться и принять душ. В помещении необходимо закрыть все окна и двери. А чтобы поступал чистый воздух лучше включать кондиционер при условии, что в нем менялся фильтр.

Комаровский рассказал о пребывании на загрязненном воздухе (фото: pixabay.com)

Если в доме есть очиститель воздуха, то его желательно включить. Если в регионе, где вы проживаете, дым за окном появляется регулярно, то очиститель воздуха нужно купить обязательно.

Также доктор советует не терять чувства меры и проверять, где легче дышать, дома или на улице. И если на улице легче, то нужно проветривать помещение и идти гулять.

В доме необходимо поддерживать нормальную влажность воздуха, которая составляет 40-70%. Важно помнить, что если воздух сухой, то вы будете постоянно вдыхать пыль. При нормальной влажности пылевые частицы будут оседать на пол.

Комаровский рассказал о пребывании на загрязненном воздухе (фото: pixabay.com)

Чтобы поддерживать влажность можно включить увлажнитель или помыть пол. Также можно еще открыть закрытый аквариум, развесить влажные полотенца и т.д.

Для нормальной функциональности организма нужно выпивать большое количество воды и регулярно закапывать нос солевыми растворами. Можно развести 1 чайную ложку соли на 1 литр кипяченной воды и этим раствором капать нос, протирать глаза, полоскать рот.

При тяжелом воздухе не стоит дома еще жарить рыбу, пылесосить или курить. Если у вас или ребенка есть хронические болезни легких, то лучше посоветоваться с врачом касательно дополнительного приема лекарств.

Не пытайтесь самостоятельно лечить кашель, чихание или конъюнктивит. Чтобы обезопасить себя от дыма и загрязненного воздуха можно надеть смоченную водой маску.