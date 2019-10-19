Можете начать с роддома: Комаровский рассказал, как приучить ребенка к горшку

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский посоветовал родителям поберечь нервы и силы

Доктор Комаровский рассказал, когда начинать приучать ребенка к горшку, и как сделать этот сложный процесс, естественным. Об этом именитый педиатр поведал на своей странице в Instagram.

К Евгению Комаровскому обратились родители малыша с вопросом, есть ли смысл в раннем высаживании, которое практикуют некоторые родители.

По мнению педиатра, физиология ребенка устроена так, что контроль мочеиспускания и дефекации наступает в период с 22 до 30 месяцев, то есть от 1 года 10 месяцев и до 2,5 лет.

Комаровский рассказал, как ребенка приучить к горшку (фото: proofed.com)

Тем не менее, многие родители упорно начинают пытаться привить этот навык, помогающий сэкономить на подгузниках, едва ли не с роддома.

Доктор Комаровский же утверждает, что раннее высаживание - это лишняя трата времени и нервов. И малыша не стоит приучать к горшку раньше 18 месяцев. Только после полутора лет этот процесс может пройти легко и без проблем.

Педиатр уверен, что раннее высаживание представляет собой всего-навсего излишние затраты времени и эмоций родителей.

"Если вам хочется раньше - вам никто не запрещает. Начинайте хоть прямо в роддоме. Как проводить ваше время, решаете только вы", - резюмировал доктор Комаровский.