На улицах Ровно заметили редкого лесного жителя (видео)

На улицах Ровно местные жители из окон увидели редкого лесного обитателя. Это был детеныш то ли косули, то ли оленя. Животное бежало и подпрыгивало прямо между домов.

Как сообщается в сюжете ТСН, люди вначале подумали, что в городе появился олень и его появление было очень неожиданным. Вскоре животное с улиц исчезло. Некоторые из очевидцев рассказали журналистам, что, вероятнее всего, детеныш сбежал из соседней улице, где живет на территории частного коттеджа.

Дальнейшая судьба лесного жителя не сообщается.

На улицах Ровно люди увидели редкое животное

Напомним, что косуля - это животное, размерами немного крупнее домашней козы. Относится к виду оленьих. Как правило, весит косуля не более 35 кг. Длина тела 100-136 см, высота в холке – 75-100 см, хвост маленький 2-4 см. Уши большие, ноги тонкие и длинные. Морда короткая. Рога есть только у самцов.

Как мы ранее писали, в Запорожской области в селе Беленькое неизвестное существо держит в страхе всех местных жителей. Дело в том, что ночью совершаются нападения на домашних животных.

Также мы сообщали, что в Чернобыле увидели лошадей Пржевальского. Это последний оставшийся вид диких лошадей, которые были практически истреблены в 20 веке.