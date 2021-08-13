Уличные находки, которые принесут счастье и удачу: как с ними обращаться

Как известно, чужое брать нельзя — это грех. Поэтому найденная вещь должна получить огласку. Есть, конечно, вещи, которые очевидно не найдутся или не стоят переживаний из-за потери. Однако при обнаружении такой штучки в дороге, нашедшему человеку дается определенный знак.

Монета орлом вверх

Если вы нашли большие деньги, то это большая удача. Но честного человека всегда замучает совесть, ведь кто-то эту вещь потерял.

Даже небольшие купюры, случайно оказывающиеся под ногами, не принесут вам удачу. Однако, в современном мире мало кто об этом задумывается. Для кого-то 50 гривен - это еда на весь день.

Кроме того, если вы случайно обнаружили на земле монету орлом вверх, то в ближайшем будущем вас ждут приятные известия. С вами случится что-то очень хорошее.

Затем возьмите платок или салфетку, поднимите ею монету с пола, заверните и положите в карман.

Найденное кольцо

Найти украшение - большое везение. Такие украшения вряд ли могут найти своих хозяев. Но попробовать через объявление быть полезным все-таки стоит, особенно если вы обнаружили серьгу. Без пары даже самое богатое украшение не сулит вам ничего положительного.

Но если вы поможете вернуться такой вещи домой, благодарность хозяйки станет вам лучшей наградой.

В случаях, когда найденная вещь не может быть возвращена, то ее лучше освятить.

С земли поднимать кольца, кулоны и серьги лучше так же, как монетку. Затем отнесите в церковь, поставьте свечу за здравие хозяина украшения и попросите батюшку освятить находку.

Ключ

В случае, когда на улице вы нашли ключ, то это может означать, что в скором времени вам нужно будет решать жизненные проблемы и головоломки.

А если вы обнаружили хорошие, новые ключи — это хороший знак, он сулит прибыль. Конечно, прибыль будет гораздо быстрее, если это ключи от машины и хозяин их уже ищет.