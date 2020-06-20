Укусы пауков: Комаровский рассказал, как защититься от насекомых

Комаровский об укусах пауков (фото: РБК-Украина)

Комаровский поделился важными рекомендациями

Евгений Комаровский рассказал, как обезопасить себя от угрозы паукообразных в разгар лета, а также дал рекомендации по профилактике. Соответствующее видео врач опубликовал на YouTube-канале.

"Ребят, поговорим сегодня о профилактике укусов паукообразных. Все они, в принципе, людьми не питаются. То есть никакой паук, никакой каракурт, никакой тарантул и даже скорпион не собираются вами питаться. Вы будете укушены только тогда, когда этому паукообразному существу доставить какую-то неприятность. Какая главная неприятность? Вы на него сядите, вы его придавите, вы на него наступите. Поэтому самое главное, быть бдительным, помнить о том, что если вы видите паутину - не стоит совать туда руки, там живут пауки", - рассказал доктор.

Также Евгений Комаровский добавил, что нужно делать, если вы увидели паука на вашей одежде. Самое главное, в случае выявления на одежде паука или любого другого паукообразного, ни в коем случае не давить его - просто стряхните. Если же вы надеваете на природе одежду, обязательно проверьте ее на наличие насекомых.

"Важнейшим условием профилактики является использование репеллентов. Практически все аэрозоли и мази на основе ДЭТА защищают от атак паукообразных. А там, где много пауков, обязательно используйте антимоскитные сетки. И последнее на что хотел бы обратить внимание, особенно с учетом жаркого лета: чем теплее на улице, тем активнее паукообразные. Будьте бдительны и пауки оползут вас стороной", - поделился Комаровский.

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Автор: Дарья Русина