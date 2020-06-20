ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Укуси павуків: Комаровський розповів, як захиститися від комах

STYLERЖиття    20.06.2020 - 15:58
Укуси павуків: Комаровський розповів, як захиститися від комах
Комаровський про укуси павуків (фото: РБК-Україна)

Комаровський поділився важливими рекомендаціями

Євген Комаровський розповів, як убезпечити себе від загрози павукоподібних в розпал літа, а також дав рекомендації по профілактиці. Відповідне відео лікар опублікував на YouTube-каналі.

"Друзі, поговоримо сьогодні про профілактику укусів павукоподібних. Всі вони, в принципі, не харчуються людьми. Тобто ніякий павук, ніякий каракурт, ніякий тарантул і навіть скорпіон не збираються вами харчуватися. Ви будете вкушені тільки тоді, коли цьому паукообразному завдасте якусь неприємність. Яка головна неприємність? Ви на нього сядете, ви його притиснете, ви на нього наступите. Тому найголовніше, бути пильним, пам'ятати про те, що коли ви бачите павутину - не варто пхати туди руки, там живуть павуки", - розповів лікар.

Також Євген Комаровський додав, що потрібно робити, якщо ви побачили павука на вашому одязі. Найголовніше, у разі виявлення павука або будь-якого іншого павукообразного, ні в якому разі не давіть його - просто струсіть. Якщо ж ви надягаєте на природі одяг, обов'язково перевірте його на наявність комах.

"Найважливішою умовою профілактики є використання репелентів. Практично всі аерозолі та мазі на основі ДЕТА захищають від атак павукоподібних. А там, де багато павуків, обов'язково використовуйте антимоскітні сітки. І останнє на що хотів би звернути увагу, особливо з урахуванням спекотного літа: чим тепліше на вулиці, тим активніші павукоподібні. Будьте пильні і павуки минують вас стороною", - поділився Комаровський.

Раніше ми писали про те, що Комаровський поділився новою інформацією про COVID-19 і пояснив, як себе вести і що робити, якщо ви вже перехворіли коронавірусом.

Нагадаємо також, що нещодавно Комаровський розповів, як правильно виходити з карантину на роботу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Комаровский
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся