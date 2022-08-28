Укус паука может быть опасен: медики рассказали, что нужно сделать в первую очередь

Если вас укусил паук:

1. Осмотрите место укуса и проверьте - не осталось ли там жало.

2. Если есть жало - удалите его.

3. Место укуса обработайте обычной водой с мылом.

4. Не чешите место укуса и минимизируйте контакт с одеждой.

5. Для уменьшения зуда примите антигистаминный препарат.

6. Место укуса можно намазать средством с каламином.

7. Если есть припухлость, можно сделать холодный компресс.

Когда нужно вызвать скорую

Если после укуса паука у вас возник отек лица или языка, головокружение, высокая температура, рвота, тошнота, снижение давления или проблемы с дыханием - немедленно вызывайте экстренную медицинскую помощь или постарайтесь как можно быстрее добраться до медицинского учреждения.

Чем опасен укус паука

Укусы некоторых пауков могут вызвать анафилаксию. У человека расширяются сосуды, появляется сильный отек, сужаются бронхи и может наступить удушение.

При появлении опасных симптомов нужно сразу же обратиться за медицинской помощью.

Важно! При укусах паука не нужно отсасывать или выдавливать отраву.