Укус паука может быть опасен: медики рассказали, что нужно сделать в первую очередь
Летом люди чаще всего сталкиваются с укусами различных насекомых - комаров, муравьев, клещей, змей и пауков. Такие укусы могут серьезно отразится на состоянии здоровья.
Медики из Национальной службы здоровья Украины рассказали, что нужно делать после укуса паука.
Если вас укусил паук:
1. Осмотрите место укуса и проверьте - не осталось ли там жало.
2. Если есть жало - удалите его.
3. Место укуса обработайте обычной водой с мылом.
4. Не чешите место укуса и минимизируйте контакт с одеждой.
5. Для уменьшения зуда примите антигистаминный препарат.
6. Место укуса можно намазать средством с каламином.
7. Если есть припухлость, можно сделать холодный компресс.
Когда нужно вызвать скорую
Если после укуса паука у вас возник отек лица или языка, головокружение, высокая температура, рвота, тошнота, снижение давления или проблемы с дыханием - немедленно вызывайте экстренную медицинскую помощь или постарайтесь как можно быстрее добраться до медицинского учреждения.
Чем опасен укус паука
Укусы некоторых пауков могут вызвать анафилаксию. У человека расширяются сосуды, появляется сильный отек, сужаются бронхи и может наступить удушение.
При появлении опасных симптомов нужно сразу же обратиться за медицинской помощью.
Важно! При укусах паука не нужно отсасывать или выдавливать отраву.
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