Укус павука може бути небезпечний: медики розповіли, що потрібно зробити в першу чергу
Влітку люди найчастіше стикаються з укусами різних комах - комарів, мурах, кліщів, змій і павуків. Такі укуси можуть серйозно відіб'ється на стані здоров'я.
Медики з національної служби здоров'я України розповіли, що потрібно робити після укусу павука.
Якщо вас вкусив павук:
1. Огляньте місце укусу і перевірте - чи не залишилося там жало.
2. Якщо є жало - видаліть його.
3. Місце укусу обробіть звичайною водою з милом.
4. Не чешіть місце укусу і мінімізуйте контакт з одягом.
5. Для зменшення свербежу прийміть антигістамінний препарат.
6. Місце укусу можна намазати засобом з каламіном.
7. Якщо є припухлість, можна зробити холодний компрес.
Коли потрібно викликати швидку
Якщо після укусу павука у вас виник набряк обличчя або язика, запаморочення, висока температура, блювота, нудота, зниження тиску або проблеми з диханням - негайно викликайте екстрену медичну допомогу або постарайтеся якомога швидше дістатися до медичного закладу.
Чим небезпечний укус павука
Укуси деяких павуків можуть викликати анафілаксію. У людини розширюються судини, з'являється сильний набряк, звужуються бронхи й може наступити удушення.
При появі небезпечних симптомів потрібно відразу ж звернутися за медичною допомогою.
Важливо! При укусах павука не потрібно відсмоктувати або видавлювати отруту.
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