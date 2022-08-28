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Укус павука може бути небезпечний: медики розповіли, що потрібно зробити в першу чергу

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Неділя 28 серпня 2022 16:42
Укус павука може бути небезпечний: медики розповіли, що потрібно зробити в першу чергу Фото: Укус павука може бути небезпечний (pixabay)
Автор: Анна Шиканова

Влітку люди найчастіше стикаються з укусами різних комах - комарів, мурах, кліщів, змій і павуків. Такі укуси можуть серйозно відіб'ється на стані здоров'я.

Медики з національної служби здоров'я України розповіли, що потрібно робити після укусу павука.

Якщо вас вкусив павук:

1. Огляньте місце укусу і перевірте - чи не залишилося там жало.

2. Якщо є жало - видаліть його.

3. Місце укусу обробіть звичайною водою з милом.

4. Не чешіть місце укусу і мінімізуйте контакт з одягом.

5. Для зменшення свербежу прийміть антигістамінний препарат.

6. Місце укусу можна намазати засобом з каламіном.

7. Якщо є припухлість, можна зробити холодний компрес.

Коли потрібно викликати швидку

Якщо після укусу павука у вас виник набряк обличчя або язика, запаморочення, висока температура, блювота, нудота, зниження тиску або проблеми з диханням - негайно викликайте екстрену медичну допомогу або постарайтеся якомога швидше дістатися до медичного закладу.

Чим небезпечний укус павука

Укуси деяких павуків можуть викликати анафілаксію. У людини розширюються судини, з'являється сильний набряк, звужуються бронхи й може наступити удушення.

При появі небезпечних симптомів потрібно відразу ж звернутися за медичною допомогою.

Важливо! При укусах павука не потрібно відсмоктувати або видавлювати отруту.

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