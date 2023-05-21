Укус комара, грудне вигодовування та вакцина. Міфи про вірусні гепатити, про які пора забути

Вірусні гепатити є достатньо поширеними хворобами в Україні, тому необхідно підвищувати обізнаність населення про шляхи зараження та можливості лікування або профілактування.

Лікар-інфекціоніст Анастасія Лішневська розповіла для читачів Styler , які міфи про вірусні гепатити давно пора забути.

Вірусні гепатити передаються через укус комара, якщо комаха кусала хвору людину

Цей міф стосується вірусних гепатитів B, С і D, однак насправді вони не передаються комахами. Саме ці типи захворювання передаються через кров, статевий контакт, від матері до дитини та через використання нестерильних документів, наприклад.

Однак не варто забувати, що зловживання алкоголем, токсини, деякі ліки та певні захворювання можуть також спричинити гепатит. Проте найчастіше гепатит спричинений саме вірусом.

Так само вірусні гепатити B, С і D не передаються в побуті. Для цього потрібен прямий контакт з кров’ю хворого та здорової людини з пораненою шкірою.

Якщо мати інфікована вірусним гепатитом, дитині точно передасться вірус

Лікар пояснює, що ймовірність передачі вірусу гепатиту C від матері до дитини дорівнює лише шістьом відсоткам. Хронічні вірусні гепатити B і С можна лікувати спеціальними противірусними препаратами. Тому якщо вчасно виявити та лікувати захворювання, дитину воно може оминути.

Ймовірність передачі гепатиту від матері до дитини досить низька (фото: Freepik)

Якщо жінка вагітна чи годує грудьми, не можна робити вакцину

Таке іноді можна почути, якщо йдеться про вірусний гепатит B. Але вакцина проти вірусного гепатиту B має лише один антиген, тому є безпечною для вагітної та жінки, яка годує грудьми, а також для плода та дитини.

Якщо у людини є імунодефіцит, вакцину робити не можна

При зниженому імунітеті людині потрібно робити вакцину, щоб виробилися захисні антитіла та клітини пам'яті для боротьби з потенційним збудником вірусу. Тоді в разі контакту імунна система швидше зможе дати відсіч.