На "Укрзализныцю" снова пожаловались украинцы: зла не хватает!

"Укрзализныця" снова попала в скандал. Сервисом ведомства недовольны украинцы. Так, один из пассажиров купил билет в СВ-вагон из Одессы до Яремче, но условия в вагоне ему жутко не понравились. Он считает, что за такую цену сервис должен быть намного лучше.

"Нет даже микроволновой печи, цена которой от силы 4500 грн. Вагона ресторана тоже нет. То есть берите еду с собой и ешьте холодной. Забавно, после введения карантина, посуда одноразовая, но те, кто занимаются закупками, явно не понимают, где стаканчики для холодной, а где для горячей воды. Короче, чай благополучно вытекает из стакана. Еще забавный факт. Чтобы не слушать бесконечные жалобы на то, что дует из окна, проводники за свой счет покупают силикон и пытаются решить проблему. Но это так не работает. Вагоны давно должны были быть списаны. Им уже никакой силикон не поможет. В вагоне две розетки 220 вольт. С окна дует как обычно", - пожаловался Вячеслав Грубый на Facebook.

Также украинец отметил, что в поездах совершенно нет охраны, а это значит, что воров никто не остановит.

Вячеслав опубликовал фото туалета в вагоне СВ, которым он также не доволен и считает, что он должен быть более комфортным.

Укрзализныця снова попала в скандал (фото:facebook.com/slava.grubyi)

В комментариях украинцы отреагировали на сервис и пожаловались на такие условия.

Бешенные бабки крутятся, пилятся, цена на билеты повышается, а качество говно. Очень грустно это все.

Лучше на Тесле поехать.

Всегда везде читал, что перевозка пассажиров убыточная статья дохода для УЗ, поэтому вряд ли что-то можно поменять не меняя все в УЗ кардинально.

Всё время драки в поезде. Мордобой пока до станции едем . Там канешн полиция и пожалуйста выходите им говорит.

Ехали Одесса - Львов, чай в билете, чай не дали, говорят нужно иметь свой стакан!!! Одноразовой посуды в помине нет. Вопрос - откуда у меня может взяться стакан? Укрзализниця привет!

Да, согласна с каждым словом- поезда ужасные!!!

Как мы ранее писали, в поезде "Интерсити" Укрзализныци разгорелся скандал. Дело в том, что в составе №746 большинство пассажиров находятся без масок, а у проводника маска надета неправильно и никого ничего не волнует.