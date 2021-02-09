"Укрзализныця" вляпалась в новый скандал: пассажиры пожаловались на укусы

"Подписчики передают привет из поезда Харьков-Трускавец. Чтоб не скучно было ехать, всю дорогу их развлекали клопы", - подписали серию снимков.

В поезде Харьков-Трускавец пассажиров покусали клопы (фото: https://t.me/h_saltovka)

На фото можно увидеть, что на теле мужчины появились красные отекшие участки, которые могут быть реакцией на укусы клопов.

В комментариях к посту не все украинцы поверили, что это укусы клопов. Некоторые написали, что это аллергия на спиртное.