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Укрзализныця угодила в скандал с кассиром: собирает деньги, но не дает билеты

Автор: Людмила Жукова

"Укрзализныця" снова попала в громкий скандал. Дело в том, что в пригородной электричке кассир собирает с пассажиров наличные деньги, но не дает при этом никаких билетов.

Об этом сообщили на странице "Громадський контроль Укрзалізниці" в Facebook.

Так, на страничке соцсети рассказали, что инцидент с сотрудником УЗ произошел 6 июня в электричке Киев-Козятин. Также интересно, что на просьбу представится - кассир развернул бейджик в обратную сторону.

"Кассир ПЗС собирает наличные и не выдает билеты. По просьбе представиться - разворачивает бейджик другой стороной. 08.06.2021 Пригородный поезд 6009 Киев - Козятин", - сказано в сообщении.

В электричке Укрзализныци оскандалился кассир (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)

В комментариях украинцы написали, что это далеко не единичный случай с такими кассирами.

  • Так я шо, нальчік. Навіть в кассі безналом не купиш квиток.
  • Їздив в суботу з Забіркіного до Сватового. Купив квиток за 22 гривні. За тим самим маршрутом їхала жіночка, побачив, що дала касирші 15 гривень, тобто, всього на третину менше вартості квиточка. А потім люди бідкаються, чому в держави нема грошей...

Как мы ранее писали, известная актриса жестко разнесла Укрзализныцю.

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