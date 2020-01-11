Укрзализныця угодила в новый скандал: люди озвучили свою версию

Укрзализныця угодила в новый скандал. Как утверждают пассажиры, в поезде Фастов-Киев пассажиру стало плохо, но диспетчер транспортного средства якобы не отвечал, кнопки тревоги – не работали, а сотрудники железной дороги – только разводили руками. Эта информация появилась на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Человеку стало плохо на станции Киев-Пассажирский, в поезде с маршрутом Киев-Фастов, диспетчер не отвечал, ни одна кнопка тревоги не работала ни в одном вагоне, это безответственно, вызвали скорую – скорая также не приехала. Мужчину вывели, оказывали медицинскую помощь, но не помогало. Сотрудник железнодорожного вокзала сказал: "А что я сделаю?". То есть если тебе стало плохо – тебе не помогут, вот такие у нас крутые поезда в столице", – сказано в сообщении.

Пассажиру стало плохо на вокзале в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комменариях к посту отреагировала сама Укрзализныця и опубликовала свою версию событий.

"Шановні колеги! Інформація, поширена у ЗМІ та соціальних мережах про нібито ненадання допомоги пасажиру поїзда Фастів-Київ, не відповідає дійсності. Пасажира забрала швидка з підозрою на отруєння алкоголем. Швидку викликала чергова по Приміському вокзалу станції Київ-Пасажирський та воєнізована охорона. Чоловіка лишили самого на платформі 25 колії Приміського вокзалу пасажири цього поїзда. До прибуття швидкої залізничники надали пасажиру першу медичну допомогу", - написали в комментариях.

В Укрзализныце отметили, что употребление спиртных напитковв поезде запрещается.

Напомним, что Укрзализныця попала в скандал из-за жутких условий в электричке Львов - Ровно.