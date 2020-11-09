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Укрзализныця сделала важное заявление о продаже билетов в "красной" зоне

Автор: Светлана Мащенко

Укрзализныця сделала заявление о продаже билетов в некоторых городах

Укрзализныця заявила про возобновление продажи билетов в городах "красной" зоны карантина. У железнодорожного перевозчика назвали список городов, на станциях которых теперь снова можно купить билеты с 9 ноября.

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Так, согласно сообщению пресс-службы Укрзализныци, с 00:01 9 ноября открылась продажа билетов из железнодорожных станций:

  • Береговое,
  • Волосянка-Закарпатская,
  • Великий Березный,
  • Кострино,
  • Перечин,
  • Ставное,
  • Ужгород,
  • Пологи,
  • Сарата,
  • Кулевча,
  • Шепетовка

На этих железнодорожных станциях можно будет приобрести билеты на такие поезда:

  • № 3/4 Запорожье - Ужгород;
  • № 10/9 Мариуполь - Киев;
  • № 17/18 Харьков - Ужгород;
  • № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 84/83 Мариуполь - Киев;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 91/92 Львов - Киев;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 107/108 Одесса - Ужгород;
  • № 116/115 Киев - Бердянск;
  • № 145/146 Киев - Измаил;
  • № 217/218 Киев - Рахов;
  • № 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).

А вот на станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон продажу билетов наоборот закрыли с 9 ноября.

Отметим, что в Украине более не осталось "желтой" и "зеленой" зон карантина. Теперь страна поделена лишь на "красную" и "оранжевую" части.

Ранее мы писали, что студент, бросивший яйцо в Януковича, стал большой "шишкой" в Укрзализныце.

Также сообщалось, что Укрзализныця попала в грандиозный скандал из-за состояния вагонов.

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