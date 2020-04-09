Укрзализныця попала в скандал из-за масок: в ведомстве объяснили, что произошло

Укрзализныця оказалась в центре скандала из-за масок во время разгара пандемии коронавируса в Украине. Некачественные маски были выданы сотрудникам локомотивного депо в Полтавской области. Как рассказал один из работников, вместо средств защиты от коронавируса, им выдали самодельные маски, сделанные из бумажных полотенец.

Однако в ведомстве сообщили, что данная информация не соответствует действительности, и назвали сообщение работника депо "Кременчуг" фейком. На своей странице в Facebook Укрзализныця отметила, что все работники локомотивного депо обеспечены средствами индивидуальной защиты и совсем недавно было передано 750 масок, 300 респираторов, 230 резиновых перчаток, 46 литров для дезинфекции рук.

Однако в ведомстве признали, что бумажные маски действительно выдавались работникам депо. Это произошло в середине марта и было связано с тем, что была острая нехватка полноценных защитных средств.

"В начале действия карантина 12 и 13 марта региональный филиал "Южная железная дорога" в связи с дефицитом защитных масок самостоятельно изготовила для работников локомотивного депо "Кременчуг" бумажные маски. Однако уже 14 марта железнодорожники были полностью обеспечены защитными масками, закупленными у производителей", - говорится в сообщении Укрзализныци.

Отмечается, что в ближайшее время ведомство планирует закупить еще 500 тысяч масок и около 50 тысяч литров антисептика для рук.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Укрзализныця влипла в скандал из-за коронавируса.