Укрзализныця ответила на вопрос, который беспокоит сейчас всех: "нужно время"

Лишь половина вагонов поездов Укрзализныци оборудована кондиционерами. При этом, напоминают в компании, покупая билеты, украинцы могут проверить наличие системы кондиционирования воздуха в конкретном вагоне.

Как узнать, есть ли в вагоне кондиционер, а также что делать, когда он не работает (а за окном +35) - читайте в нашем материале ниже.

Как выбрать вагон с кондиционером

При покупке билета на сайте УЗ нужно обращать внимание на одну маленькую деталь.

Так, вагоны без кондиционирования имеют соответствующую отметку (перечеркнутую снежинку) на странице выбора места, рядом с типом вагона.

Заметим, что все поезда Интерсити+ оборудованы кондиционерами. Поэтому там таких отметок-"снежинок" вы не найдете.

Кроме того, можно уточнить наличие кондиционера в вагоне непосредственно при покупке билета в кассе.

"Вагоны, которые не оборудованы кондиционерами, имеют систему принудительной вентиляции, также должны открываться окна (кроме аварийных выходов и старых вагонов с деревянными рамами, количество которых с каждым годом уменьшается при модернизации парка). Вентиляция также должна работать и при подаче поезда на посадку - пассажир имеет право требовать этого от проводника", - говорят в УЗ.

Какой должна быть температура в вагоне

В вагоне с кондиционером температура должна быть от +22...+26 градусов даже если за окном +35.

Но помните: в начале путешествия температура в вагоне может быть больше. Это объясняется тем, что кондиционирование включается уже после отправления поезда, а потому требуется время (около 20 минут) на охлаждение воздуха в вагоне.

Сейчас очень часто в поездах - так (фото: facebook.com/aelita.van.deyer)

Или - так (фото: facebook.com/denys.oliynyk.5)

Что делать, если кондиционер не работает

Если во время поездки возникли проблемы или в вагоне повышенная температура, вы имеете полное право обращаться к проводнику или начальнику поезда.

Они в свою очередь обязаны принять все соответствующие меры для устранения неполадок. В том числе, при возможности, пересадить вас в другой вагон с кондиционером.

При необходимости, если проводник или начальник поезда игнорирует ваши жалобы, вы также можете обратиться в контактный центр по номеру 0800 503 111 или написать на страницу Укрзализныци в Facebook.

Инструкция от УЗ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)