Укрзализныця открыла продажу билетов в курортных направлениях: куда можно поехать

Украинцы теперь смогут добраться поездами до популярных курортов в Украине
В Украине начался новый этап ослабления карантина в связи с пандемией коронавируса и постепенно восстанавливается курсирование поездов дальнего следования. На данный момент неохваченными остаются только те регионы, в которых по-прежнему остается большое количество инфицированных.
В Укрзализныце анонсировали продажу билетов на поезда дальнего следования, которыми можно будет добраться до курортов страны. Они начнут ездить с 19 июня, а билеты уже появились в продаже.
"Укрзализныця открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего следования Запорожье –Ужгород, Харьков-Ивано-Франковск, Харьков-Ужгород и Киев-Херсон. Они начнут курсировать с 19 июня, а билеты можно купить уже сейчас. Также будет увеличено курсирование трех поездов. В фокусе традиционные места отдыха украинцев: Западная Украина и побережье Черного моря", - сказано в сообщении пресс-службы Укрзализныци.
Поезда начнут ездить по такому графику:
По предварительным данным, эти поезда начнут курсировать через день.
Кроме того, с 18 июня добавятся рейсы поезда из Киева в Одессу и Херсон.
№106/105 Одесса – Киев – с 18 июня.
№102/101 Киев – Херсон – с 20 июня
№12/11 Киев – Новоалексеевка – с 1 июля.
Эти поезда начнут ездить ежедневно.
Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця с 15 июня добавила 14 поездов в популярных направлениях.
А также рассказывали о том, что после возобновления работы железной дороги украинцы в шоке от цен на билеты.
Автор: Анна Шиканова