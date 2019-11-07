Укрзализныця оскандалилась из-за надписей в поездах (фото)

Укрзализныця снова в центре скандала
Укрзализныця попала в скандал из-за русских надписей в вагоне поезда. Украинский журналист Майкл Щур сильно возмутился тем, что в поезде № 49 Киев-Трускавец электронное табло отображает информацию на русском языке. Кроме того, указательные таблички тоже не на украинском. Об этом Щур написал на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что компании следует поменять свое отношение к языковому вопросу, поскольку на дворе уже конец 2019 года и даже мировые аэропорты у себя указывают Kyiv, а не Kiev.
Укрзализныця попала в новый скандал из-за надписей в поездах (фото: facebook.com/michael.shchur.3
Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.
Укрзализныця попала в новый скандал из-за надписей в поездах (фото: facebook.com/michael.shchur.3
Скриншоты с Facebook
Напомним, что Укрзализныця попала в громкий скандал из-за грибов в вагоне поезда, который ехал из Запорожья в Бердянск. Пассажиры заметили, что грибы начали расти под столиком. Снимок облетел сеть и вызвал множество комментариев.
Ранее сообщалось о том, что жители Киевской области пожаловались на ужасное состояние вокзала на станции "Роток".