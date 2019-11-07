Укрзализныця оскандалилась из-за надписей в поездах (фото)

Укрзализныця попала в скандал из-за русских надписей в вагоне поезда. Украинский журналист Майкл Щур сильно возмутился тем, что в поезде № 49 Киев-Трускавец электронное табло отображает информацию на русском языке. Кроме того, указательные таблички тоже не на украинском. Об этом Щур написал на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что компании следует поменять свое отношение к языковому вопросу, поскольку на дворе уже конец 2019 года и даже мировые аэропорты у себя указывают Kyiv, а не Kiev.

Укрзализныця попала в новый скандал из-за надписей в поездах (фото: facebook.com/michael.shchur.3

Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.

Укрзализныця попала в новый скандал из-за надписей в поездах (фото: facebook.com/michael.shchur.3

Это все мелочи и легкие пережитки, а вот километровые пикеты на УЖД до сих пор отмеряются от Москвы. Так в моем родном Мукачеве на вокзале стоит столбик с цифрой 1705, и так на всем протяжении путей. МПС СССР живее всех живых;

Приложение на украинском, а письма все равно на русском присылают;

Здесь от них кондиционер не дождешься в вагоне с кондиционером, а вы о языке.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Укрзализныця попала в громкий скандал из-за грибов в вагоне поезда, который ехал из Запорожья в Бердянск. Пассажиры заметили, что грибы начали расти под столиком. Снимок облетел сеть и вызвал множество комментариев.

Ранее сообщалось о том, что жители Киевской области пожаловались на ужасное состояние вокзала на станции "Роток".