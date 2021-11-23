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Укрзализныця в одном из поездов заменила новые санузлы на старые: "цена осталась фирменная"

Автор: Людмила Жукова

В фирменном поезде №091/092 Киев-Львов Укрзализныця заменила вакуумные туалеты на обычные унитазы.

Об этом сообщил блогер Олег Васильев на своей Facebook-странице.

Украинец обращает внимание на то, что цена за билет на поезд осталась "фирменной", как и название поезда. Билет в купейный вагон стоит 670 гривен.

"Фирменный поезд "Львов" 091/092 Киев-Львов. Кто помнит, каким он был в начале 2000-х? Билет в купейный вагон стоит 670 грн. Удивило отсутствие вакуумных туалетов. Кажется, их заменили обычными унитазами с дыркой в ​​полу", - написал Васильев и опубликовал свежие фото из поезда.

В поезде Киев-Львов установили обычные унитазы вместо биотуалетов (фото: Олег Васильев)

"Фирменностью не пахнет"

Украинцы в комментариях отмечают, что никаким комфортом и фирменностью в данном поезде и не пахнет. Некоторые люди отметили, что в Укрзализныце нет специалистов по обслуживанию биотуалетов, поэтому и произошла такая замена.

  • В Укрзалізниці немає спеціалістів з обслуговування біотуалетів, вони намагаються спихнути їх на звичайних слюсарів з ремонту рухомого складу, але це погано закінчується. На даний момент УЗ не може адекватно обслуговувати ЕЧТ.
  • Склад 91/92 з літа в обороті з 85/86. Можливо, через це такий стан.
  • Ехал я в таком вагоне летом в Одессу. Был сильно разочарован, никакой "фирменностью" там и не пахнет. Купе тесные и неудобные, вагон довольно грязный.. и не работал кондиционер, выспаться нормально не удалось.
  • А цена при этом очень фирменная.

Напомним, что в Боярке пьяный сотрудник Укрзализныци устроил бешеную пробку.

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Укрзализныця