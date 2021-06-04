Укрзализныця обнаружила у себя на балансе двух медведей: что будет с животными

"У Игоря Смилянского пчелы, а у нас медведи. К счастью, живые и здоровые. Коллеги проверили лично. Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бани, магазина "Юбилейный" или кафе "Вишенка", но вот медведей точно не ожидал", - написал Юрик.

Он рассказал, что двое косолапых каким-то чудом оказались на балансе Запорожской детской железной дороги. Теперь их передадут на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo в Нидерландах.

Там им гарантируют комфортное проживание с бассейном и водопадом, а все расходы по трансферу и содержанию берет на себя зоопарк.

"Почему же раньше не могли их отдать я тоже задаюсь вопросом. Поиск нового дома для медведей продолжался несколько лет. Но центры для реабилитации медведей отказывались их принять из-за отсутствия мест. Сейчас мы проходим все круги бюрократического ада и обрабатываем механизмы передачи животных. Говорят, что уже в сентябре наши медведи будут жить в заграничном санатории", - добавил и. о. главы Укрзализныци.